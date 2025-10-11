Orrego destaca traslado de ProCultura a Santiago y asegura: “El nombre se limpia trabajando”

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se refirió al traslado del caso ProCultura a Santiago, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta declarara su incompetencia y la Fiscalía no lograra revertir esa decisión. Con ello, la investigación continuará en el 7° Juzgado de Garantía de la capital.

“Desde el día uno no solamente somos querellantes en esta causa, sino que también hemos colaborado con todas las instituciones que la están impulsando”, señaló Orrego, quien destacó que la resolución coincide con la postura que había planteado su defensa.

El gobernador valoró además la declaración del Consejo de Defensa del Estado, que sostuvo no haber encontrado antecedentes de delitos en su contra. “Estamos muy conformes con lo que ha señalado el Consejo de Defensa del Estado, que ha dicho que no ve ningún hecho constitutivo de delito en las acusaciones que se me han formulado”, indicó.

“Yo siempre he actuado de manera honesta, clara y transparente y eso es lo que esperamos demostrar en toda esta investigación”, afirmó Orrego, agregando que su foco seguirá siendo el trabajo en la región. “El nombre se limpia primero trabajando, que es lo que estoy haciendo 24 horas al día, 7 días a la semana”, subrayó.

El gobernador concluyó señalando que “todas las instancias judiciales han ido confirmando lo que siempre hemos dicho: que hemos trabajado de manera honesta, clara y transparente, y espero que se demuestre hasta el final”.