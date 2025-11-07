Encuentran celular al interior de celda del principal acusado por triple homicidio en La Reina

En el marco de un operativo realizado este viernes en el penal Santiago 1, Gendarmería encontró un teléfono celular, un chip y un cargador en la celda de Jorge Ugalde, el principal imputado por el triple homicidio ocurrido en La Reina el pasado 18 de octubre.

Ugalde, cuñado del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y tío de los mellizos de 17 años asesinados, se encuentra bajo prisión preventiva desde el martes, tras ser formalizado por homicidio calificado con alevosía y premeditación en contexto de violencia intrafamiliar.

El hallazgo del teléfono, de acuerdo a Mega, se produjo mientras el acusado permanece en el recinto penitenciario durante la investigación del caso.

Su abogado, Marcelo Castillo, cuestionó la exposición pública del proceso y las conclusiones de la investigación. “Hay muchos casos que han demostrado empíricamente que la PDI y el Ministerio Público se equivocan”, señaló en declaraciones a Mega.

Consultado sobre las pruebas presentadas en la audiencia de formalización, el defensor afirmó que “para nada” son suficientes. Además, describió a su representado como “un psicólogo con 30 años de ejercicio profesional, una persona muy serena, tranquila”, y sostuvo que esa personalidad “ha sido transformada por el Ministerio Público en un rasgo de una autoría de un crimen horrible”.