Camilo Herrera, director de 3xi: los que van a definir las próximas elecciones son “los resignados”

El Tercer Estudio Nacional sobre Polarizaciones, elaborado por la Corporación 3xi junto a Criteria, reveló un aumento en la brecha entre derecha e izquierda en 12 de los 20 ítems analizados y una leve caída en la disposición al diálogo, que bajó de 28% a 30%.

En este contexto, el director ejecutivo de 3xi, Camilo Herrera, destacó la aparición de cinco grupos que superan las categorías tradicionales del eje político.

“Tenemos un grupo que llamamos los igualitarios, un 19%, claramente identificable con la izquierda, y otro de conservadores, 17%, con un perfil de derecha. Pero entre ellos surgen tres grupos nuevos: los moderados (24%), los resignados (28%) y los pragmáticos (11%)”, explicó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Herrera sostuvo que “los resignados son los que van a decidir esta elección”. Según precisó, “contrario a lo que uno puede pensar, no es un grupo enojado con la política, sino resignado, al que la política no le importa. Es como si le preguntara a mi mamá quién va a puntear en el campeonato nacional: no tiene idea, pero sabe que existe Colo Colo”.

El académico agregó que este grupo “no espera nada de la política, porque ha crecido acostumbrado a que promete ciertas cosas que después no cumple”. Por eso, explicó, “se ha ido perdiendo toda afección y expectativa de que la política sea capaz de resolver los problemas”.

Para Herrera, esta pérdida de confianza y pertenencia explica por qué los resignados, más que los militantes de izquierda o derecha, podrían definir el desenlace de las elecciones presidenciales.