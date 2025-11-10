Francisco Vidal: hay gente en Demócratas y Amarillos “dispuestos a votar por Kaiser”

El exministro y militante del PPD Francisco Vidal sostuvo que en una eventual segunda vuelta entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el postulante libertario Johannes Kaiser, algunos sectores del centro político podrían inclinarse por el candidato de derecha dura.

“El mundo que yo conozco, que son los Demócratas y Amarillos, que se han pasado para (Evelyn) Matthei, yo tengo mis dudas. Yo creo que ahí hay gente que ha cambiado tanto su mirada de la vida, que están dispuestos a votar también por Kaiser”, señaló Vidal en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El exvocero de Gobierno aclaró que su preocupación no radica en ese grupo, sino en el comportamiento general del electorado de derecha. “La historia indica que la derecha al día siguiente van a estar todos o casi todos detrás del que pase a segunda vuelta. Con discurso autoritario, sin discurso autoritario. Con Punta Peuco o sin Punta Peuco”, afirmó.

Recordó además lo ocurrido en 2021 con José Antonio Kast: “Mira la vez anterior, (José Antonio) Kast sacó el 28%, toda la derecha se fue con él y sacó el 44%”, ejemplificó, agregando que lo que une finalmente a las distintas candidaturas de derecha “es la rebaja de impuestos, ahí está el corazón”.

Vidal también comentó que, si bien figuras como Ignacio Walker han dicho que apoyarían a Jara ante un eventual avance de Kaiser, cree que ese sector “es bien pequeño” dentro del panorama político.