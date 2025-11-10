Senado define este lunes acusación constitucional en contra de juez Antonio Ulloa

El Senado resolverá este lunes el futuro del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, al votar la acusación constitucional presentada en su contra por notable abandono de deberes, intervención en nombramientos judiciales, falta de inhabilitación en causas y entrega de información sensible sobre conformación de salas y ternas.

La sesión se desarrollará en medio de dudas sobre el quórum necesario para aprobar la medida, aunque se confirmó la presencia de más de treinta senadores en la sala, permitiendo su inicio. El escenario, sin embargo, sigue marcado por la incertidumbre política y la posibilidad de maniobras que impidan su aprobación.

La Cámara de Diputados ya había aprobado la acusación con 141 votos a favor y uno en contra, trasladando la decisión final a la Cámara Alta. El magistrado enfrenta además cuestionamientos por su vinculación con el abogado Mario Vargas y por la aparición de senadores en chats filtrados entre Ulloa y Luis Hermosilla, lo que ha reavivado los temores de posibles influencias en la votación.

En vísperas del debate, Ulloa denunció ser víctima de una “vendetta política” impulsada por parlamentarios socialistas. “Espero que los honorables senadores y senadoras voten sin presiones externas e internas (…) Tengo la convicción de que esta acusación constitucional es una vendetta política en la cual participa el señor diputado Manouchehri y la señorita Cicardini”, afirmó.

El juez reconoció sanciones anteriores, pero negó vínculos con hechos de corrupción: “La Corte Suprema me sancionó por ese hecho (…) tengo una amistad con Mario Vargas, pero las responsabilidades son personales, yo no he cometido delitos”.

El diputado Daniel Manouchehri, uno de los acusadores, respondió: “Estamos en presencia de una verdadera red de corrupción (…) Ulloa filtraba fallos judiciales al señor Hermosilla, salía en la noche a celebrar, tenía comidas, hacía el trencito con Mario Vargas y al día siguiente fallaba en los juicios con él”.

La jornada de este lunes definirá si Ulloa es finalmente inhabilitado de sus funciones judiciales, en un proceso que ocurre en medio de la crisis institucional provocada por el caso Muñeca Bielorrusa y las revelaciones sobre presuntas redes de corrupción en el Poder Judicial.

