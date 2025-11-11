No solo fue un vidrio blindado: aseguran que Kast también está usando chaleco antibalas

La polémica en torno a las medidas de seguridad del candidato presidencial José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo. A los cuestionamientos por el uso de un vidrio blindado durante un acto en Viña del Mar, se sumó la revelación que confirmó que el aspirante republicano ha utilizado chalecos antibalas en algunos desplazamientos de campaña.

Según CNN Chile, el comando de Kast había señalado que la protección era una decisión motivada por razones de seguridad, aunque La Tercera reveló que no fue recomendación de Carabineros ni de su equipo de resguardo. Durante el debate de Anatel, el abanderado respondió brevemente a las críticas: “Lo que puedo decir es que miedo no tengo”, sin precisar si ha recibido amenazas.

Desde el oficialismo, la candidata Jeannette Jara ironizó sobre la situación: “Con suerte uso chaleco de lana de vez en cuando. Sobre los chalecos antibalas, sigo las recomendaciones de Carabineros, y entiendo que a ninguno de los candidatos le ha pedido ni usar vidrios antibalas ni chalecos antibalas”.

La exministra endureció su tono al agregar: “Al parecer Kast desconfía del pueblo chileno, y lo que le diría a la gente es que a lo mejor es hora de que empiecen a pensar en desconfiar de un candidato que desconfía de ustedes”.