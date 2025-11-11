Reaparece Mario Marcel: la economía no se está “cayendo a pedazos”

A pocos días de las elecciones, el exministro de Hacienda Mario Marcel reapareció en público y cuestionó las afirmaciones de candidatos presidenciales que describen una economía en crisis.

Tras participar este martes en el encuentro “Capital Natural” de Icare, sostuvo que las cifras recientes “no avalan ese diagnóstico pesimista”.

“El dato del IPC de octubre, que fue negativo, combinado con los datos de actividad del Imacec de septiembre, de empleo y de remuneraciones, muestran que esta no es una economía que se esté cayendo a pedazos”, declaró el exsecretario de Estado.

Marcel también advirtió sobre el uso político de la situación económica: “Una cosa es que en la retórica de las campañas se recurra a ese tipo de figuras, pero es distinto si eso deriva en proyectos refundacionales, como muchas veces se ha tenido en Chile”.

El exministro además abordó la situación fiscal y aseguró que la deuda pública “va a estar bastante por debajo del límite del 45% del PIB, que es la regla fijada para este periodo, y se va a cumplir con creces”.