Rodrigo Pérez de Arce (Faro UDD): votante de derecha quiere a “alguien que castigue a la izquierda”

En medio del último debate presidencial previo a la primera vuelta, el investigador asociado de Faro UDD y magíster en Sociología, Rodrigo Pérez de Arce, analizó los movimientos en la derecha y la consolidación de un electorado que, según él, mantiene rasgos constantes desde el plebiscito de 1988.

“En Chile hay un electorado de derecha dura súper irreductible, súper marcado y que se ha mantenido de manera bastante persistente”, planteó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. A su juicio, el fenómeno actual muestra un traspaso de votantes desde José Antonio Kast hacia Johannes Kaiser, porque este último “defiende las posiciones de la derecha con más claridad” y sin los matices del líder republicano.

Según el investigador, la incorporación de figuras ligadas a los gobiernos de Sebastián Piñera, como Rodrigo Álvarez y Ricardo Irarrázaval, marcó un punto de inflexión en la candidatura de Kast. “Eso yo creo que para el electorado de derecha que está cabreado, con cómo ha sido este gobierno, con los excesos de la izquierda durante el estallido y la convención, lo que quieren no es alguien que empuje simplemente una agenda de derecha, sino que alguien que castigue a la izquierda”, explicó.

Pérez de Arce sostiene que ese ánimo de revancha política explica parte del atractivo de Kaiser en los sectores más duros, aunque advierte que su radicalidad le pone un techo. “Me parece difícil que le alcance para pasar a segunda vuelta, porque sigue siendo muy radical”, dijo.

Sobre las opciones de Kast frente a sus contendores, señaló que “José Antonio Kast estaba haciendo algo que había prometido en la campaña pasada, que era apelar al voto útil. Gente que dice: ‘Bueno, Evelyn Matthei no va a pasar a segunda vuelta, voy a votar por Kast porque Kaiser me parece demasiado radical’. Kast tiene una ventaja, que es que está al medio entre las dos otras derechas”.

Según el investigador, Johannes Kaiser concentra mejor ese sentimiento, porque “representa el ADN más puro de la derecha”, mientras José Antonio Kast ha optado por un tono más pragmático, incorporando figuras de los gobiernos de Sebastián Piñera, como Rodrigo Álvarez y Ricardo Irarrázaval. “Ahí se produce un punto de quiebre, porque ese votante que está molesto con la izquierda ve con desconfianza a quienes gobernaron antes y hoy regresan al comando de Kast”, explica.

Pérez de Arce agrega que este “trasvasije” entre ambos candidatos se da en un electorado “súper irreductible, súper marcado”, aunque ve difícil que Kaiser logre superar su techo electoral. “Sigue siendo muy radical, y ahí Kast tiene una ventaja, porque representa el voto útil entre las dos derechas”, señala.

Respecto de Evelyn Matthei, el investigador considera que su mayor obstáculo no es programático sino identitario. “Ella misma instaló una dualidad entre la Evelyn buena onda, que escucha y tiene tono de estadista, y la Matthei dura, confrontacional. Eso confunde a la ciudadanía, que prefiere candidatos de una sola línea”, afirma.

Sobre las estrategias de Kast, Pérez de Arce sostiene que el republicano “está haciendo el negocio de pasar a segunda vuelta al costo que sea, aguantar, aguantar, aguantar, hasta que la gente tenga que elegir entre la continuidad de este gobierno y un cambio”.