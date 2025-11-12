Briones critica recorte fiscal de Kast y asegura: “Chile no se cae a pedazos”

El exministro de Hacienda Ignacio Briones apuntó sus críticas al candidato republicano José Antonio Kast, cuestionando su propuesta de “gobierno de emergencia” y su plan de recorte fiscal.

En entrevista con radio Infinita, el también asesor económico de Evelyn Matthei afirmó que “centrar todo en un gobierno de emergencia es deprimente”, porque implica que “solo vas a arreglar lo que tú supones es una emergencia permanente, que es todo a corto plazo”.

“Acá hay que caminar y mascar chicle. Centrar todo en un ‘gobierno de emergencia’, a mí me parece que es deprimente. Porque quiere decir que solo vas a arreglar lo que tú supones es una emergencia permanente (…) pero ¿dónde está la mirada larga?”, dijo Briones, agregando que “la mirada de la emergencia termina siendo una suerte de profecía autocumplida, donde es básicamente decir ‘todo es un desastre, Chile se cae a pedazos’. Yo me rehúso a esa mirada de Chile, porque Chile no se cae a pedazos en ese sentido”.

El economista planteó que el país “tiene un montón de problemas que requieren cambio, pero también un montón de cuestiones extraordinarias y oportunidades sobresalientes”. Por eso, afirmó, “prefiero tener una mirada optimista, a lo mejor no hacer punto político a corto plazo, pero me parece que es la mirada que tenemos que recuperar”.

Briones también valoró que en campaña se discuta la responsabilidad fiscal: “Es sencillamente extraordinario que en Chile a la ciudadanía le preocupe las cuentas fiscales. Las personas son ministros de Hacienda en su casa y entienden que cuando estamos gastando sistemáticamente más de lo que ganamos, estamos encuadrando un mega problema”.

Sin embargo, cuestionó la ejecución presupuestaria y las resistencias a los ajustes: “Queremos ajustar el gasto de un presupuesto que crece menos de lo que ha crecido en lo histórico, y al momento de ajustarlo, tú dices ‘no, pero es que cómo le van a cortar a las Fuerzas Armadas, cómo le vamos a cortar a vivienda’, dice la exministra Jara. (…) Bueno, ese es el mundo con guitarra”.

Respecto al plan de Kast de reducir $6.000 millones en 18 meses, Briones advirtió: “Cuando yo escucho que dicen ‘oye, los $6.000 millones en realidad es solo recortar un 7% del presupuesto’. Claro, dicho así parece poquito (…) pero yo no me imagino esa discusión en el mundo real pasando (…) porque ahí sí que vas a cortar de verdad”.

Finalmente, enfatizó que “hay demasiado voluntarismo al alero de una idea que podemos compartir, y el voluntarismo es malo porque cuando tú generas promesas de cambio solo en función de la buena voluntad, y que luego no se van a cumplir, genera desafección y termina matando la buena idea. Por eso hay que ser muy fome y muy prudente en lo que se propone”.