Chalecos amarillos y pelucas rubias en cierre de campaña de Matthei en Concepción

El cierre de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en la Plaza Independencia de Concepción, tuvo una particular puesta en escena: un grupo de adherentes llegó con chalecos reflectantes amarillos y pelucas rubias, evocando un recordado episodio que protagonizó la propia Matthei en 2019.

La entonces alcaldesa de Providencia fue grabada corriendo con un chaleco reflectante mientras era perseguida por equipos de prensa, una imagen que se viralizó y que su comando decidió transformar en un símbolo identitario. En la convocatoria al acto de este miércoles, la propia candidata había instruido a sus simpatizantes: “Ven con tu chaleco reflectante”. El amarillo terminó así por convertirse en el color central de la jornada.

El evento en Concepción es parte del último recorrido de Matthei por el sur del país, antes del cierre central que se realizará este jueves en el Estadio Santa Laura, en Santiago. En ese encuentro, se espera la participación de Zúmbale Primo y La Gran Mezcla, con un aforo proyectado de entre 9 y 12 mil personas, según fuentes cercanas al comando.

Seguidores de la candidat Evelyn Matthei en Concepción se vistieron con chaleco reflectante y peluca amarilla, evocando el recordado momento en que la entonces alcaldesa salió corriendo. 🎥©AgenciaUno/Rodrigo Fuica pic.twitter.com/KsN3FMN3GG — AgenciaUno (@agenciaunochile) November 12, 2025

Cabe mencionar que, en paralelo, el candidato republicano José Antonio Kast también se encuentra en Concepción, donde realizará su propio acto regional este jueves, en el mismo lugar, acompañado por Los Viking’s 5, en un despliegue que repetirá el formato de Viña del Mar y el Movistar Arena.