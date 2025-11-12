¿Efecto rosa? Matthei se distancia de Kast en una segunda vuelta y dice que Kaiser es “más grato”

El gesto de Johannes Kaiser al entregar una rosa a Evelyn Matthei en el debate presidencial de Anatel generó más que una anécdota. El candidato libertario interrumpió los últimos segundos del foro para decir: “Me voy a permitir una libertad. Feliz cumpleaños, Evelyn, pues son más de las doce de la noche”, entregándole una flor y un abrazo que sellaron con un “Danke schön” mutuo. La escena, que cerró con un intercambio en alemán, prefiguró una cercanía que Matthei confirmó horas después.

En conversación con el diario La Tercera, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas analizó su campaña y volvió a marcar distancia de José Antonio Kast, con quien protagonizó varias tensiones, especialmente tras acusar ataques de “bots republicanos”. Si bien en Enade declaró haber “aceptado las disculpas” del republicano, ahora en la recta final endureció el tono.

“La palabra que usé en su minuto fue ‘asquerosa’”, dijo sobre la campaña, agregando que su coalición “va desde la derecha hasta la centroizquierda” y que está enfocada “en cómo solucionar los problemas de Chile, más que en ver qué pasó en el pasado”.

Consultada sobre si espera el apoyo de Kast y Kaiser en una eventual segunda vuelta, Matthei fue categórica: “Con Kaiser nos llevamos bien. Es una persona que dice lo que piensa, que hace lo que dice. Es una persona sin dobleces. Nunca lo hemos hablado, pero yo creo que ahí uno puede mirar hacia adelante”. Y remató: “Sí, la hago (la diferencia) y a propósito. Ustedes comprenderán que lo dije y me hago cargo. Es mucho más grato Kaiser”.

La candidata, que este jueves cierra su campaña en el Estadio Santa Laura, también apuntó al equipo del republicano: “¿Usted cree que una persona que solamente ha tenido una experiencia de diputado puede sacar adelante un problema tan grande sin ser economista? No son economistas. No tienen buenos economistas en sus equipos tampoco. No tienen ningún tipo de experiencia ejecutiva”.

Incluso lanzó un dardo directo a uno de los asesores clave de Kast: “De macro, Bernardo (Fontaine) no es mucho lo que sabe”.

Pese a las críticas, Matthei también apeló a la unidad en caso de un balotaje: “Lo que necesitamos es todas las fuerzas que piensen en Chile primero (…). El mayor problema es Chile y los chilenos. La agresión principal es el narcotráfico que está agrediendo a nuestro país”.