Emergencia química deja intoxicación masiva en colegios de La Granja: al menos 40 niños afectados

Una grave emergencia química se registró este miércoles en la comuna de La Granja, donde al menos 40 personas resultaron intoxicadas, en su mayoría niños y niñas de entre 6 y 16 años.

El hecho ocurrió en los colegios Los Pensamientos y Alma Mater, ubicados de forma contigua en calle Las Parcelas, mientras se realizaba una actividad escolar junto a Carabineros.

Personal del SAMU y Bomberos de La Granja llegó hasta el lugar para atender a los afectados, que fueron trasladados a distintos centros asistenciales con síntomas de intoxicación. Entre ellos se cuentan tres educadoras que también presentaron malestar.

Docentes y testigos señalaron, de acuerdo a 24 Horas, que “había un olor extraño, distinto al del gas”, lo que motivó la rápida evacuación de los establecimientos. En total, cerca de 2.000 personas —entre estudiantes, profesores y funcionarios— debieron salir de los recintos.

Las causas exactas de la emanación química aún no han sido determinadas. Bomberos trabaja para identificar el origen del gas que habría provocado la emergencia, mientras los colegios permanecen cerrados de manera preventiva.