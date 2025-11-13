A días de las elecciones, Carlos Larraín dice que RN “se equivocó de candidato” con Evelyn Matthei

A pocos días de las elecciones presidenciales, el exsenador y expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, volvió a tomar distancia de la candidata de su sector, Evelyn Matthei, y reiteró públicamente su apoyo al abanderado republicano José Antonio Kast.

En conversación con radio ADN, Larraín señaló que su opción “es conocida”, subrayando que —pese a haber presidido RN durante ocho años— votará por Kast. A su juicio, el líder republicano “trae un cambio de personal” y representa el fin de lo que definió como “la fórmula del liberal socialismo a la chilena”, cuyos resultados calificó como “malos, tanto en lo social como en lo político”.

El exdirigente destacó además aspectos personales del candidato republicano: “Tiene un carácter muy templado, tranquilo y sereno. Es pegador, como buen alemán, y tiene conciencia de las cuestiones que pide la hora: un refuerzo de las instituciones”.

Sobre la abanderada de Chile Vamos, fue categórico: “Renovación Nacional se equivocó de candidato”, afirmando que el apoyo anticipado a Matthei generó un desgaste temprano en su campaña.

Larraín también advirtió que parte del voto de derecha podría inclinarse por Johannes Kaiser, señalando que “mucha gente no se atreve a decir que vota por él porque lo han pintado como muy malo y muy extremo”.