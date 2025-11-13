Caso Sierra Bella: Juzgado levanta embargo contra la Municipalidad de Santiago

El 20° Juzgado Civil de Santiago dejó sin efecto el embargo que pesaba sobre la Municipalidad de Santiago, dictado en el marco de la demanda presentada por Inmobiliaria San Valentino SpA, que exige el pago de más de $8.252 millones por la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.

La empresa accionó luego de que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribiera el inmueble a nombre del municipio, obedeciendo una sentencia civil emitida en septiembre.

La defensa del municipio —bajo la administración del alcalde Mario Desbordes— presentó un incidente de exclusión, argumentando que los fondos embargados eran inembargables conforme a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. El juzgado acogió la petición y señaló que “se acoge el incidente de exclusión de embargo promovido por la ejecutada, por haber sido embargados bienes inembargables”.

Con esto, se ordenó el levantamiento del embargo sobre los dineros depositados en una cuenta corriente del Scotiabank, fondo administrado por la municipalidad, y se dispuso que la diligencia sea ejecutada por un receptor judicial.