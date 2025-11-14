Muñeca Bielorrusa: declaración de peluquera de Vivanco da un respiro a su defensa

En medio de una nueva jornada de formalización por el llamado caso Muñeca Bielorrusa, la investigación de los sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco sumó un giro inesperado: su peluquera salió a declarar y dejó a varios con la ceja levantada.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, informó que Isabel de las Mercedes Parra Silva —la estilista habitual de Vivanco— confirmó que el 4 de julio de 2023 la exministra tenía hora agendada en su local, justo cuando supuestamente habría recibido un primer soborno de US$ 15.600 de parte del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Según consignó La Tercera, la peluquera mostró conversaciones de WhatsApp que respaldan la cita y señaló que Vivanco siempre pagaba en efectivo y sin boleta.

El detalle no pasó desapercibido: la georreferenciación de la Fiscalía indicaba que Vivanco estuvo en la zona de la oficina de los abogados implicados, pero según la defensa, la ministra llegó a la peluquería a las 15.59 horas y se retiró a las 16.47, coincidiendo con su atención con Parra. Esto llevó a los defensores a celebrar la diligencia como un triunfo parcial y a subrayar la objetividad de la Fiscalía.

“Gracias a la Fiscalía, nos cierra la boca en cuanto al principio de objetividad”, dijo el abogado de Eduardo Lagos, Cristián Cáceres, con un toque irónico que dejó claro que la estrategia defensiva sigue viva. Por su parte, Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas, resaltó que la declaración descarta que Vivanco haya concurrido a las oficinas de los coimputados ese día.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los defensores. Julián López, abogado de Codelco, sostuvo que la pieza central de la acusación aún no ha sido desmentida. “Este es un caso gravísimo de corrupción pública en que el corazón de la imputación no ha sido controvertido. Lo que hemos visto son defensores criticando a la Fiscalía, pero sin desvirtuar los hechos centrales”, señaló a la salida de la audiencia.

Así, mientras la peluquera de Vivanco le da un respiro a la defensa, el juicio sigue dejando en evidencia que el caso de los sobornos tiene aún varias piezas por resolverse, y que los protagonistas de la trama bielorrusa enfrentan días clave en el tribunal.