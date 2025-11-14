StreamData anticipa victoria de la derecha en parlamentarias: Republicanos “sería el más votado”

A días de las elecciones, el director de Inteligencia Artificial de StreamData, Carlos Navarrete, anticipó un escenario parlamentario ampliamente favorable para la derecha.

Según el modelo “Silla Caliente”, que estima porcentajes de votación por distrito, Republicanos “sería el partido más votado” a nivel nacional, seguido por Chile Vamos–Demócratas, mientras que la centroizquierda aparece fragmentada y con dificultad para capitalizar su votación.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Navarrete explicó que la proyección se basa en datos de elecciones anteriores —parlamentarias 2021, concejales y rendimiento presidencial de cada pacto— y en el comportamiento histórico de los partidos, que “usualmente fluctúan entre los límites mínimos y máximos que ya obtienen” en cada distrito. Añadió que incluso con voto obligatorio “la correlación de votos se mantiene estable”.

En su estimación, el oficialismo más la DC alcanzaría 71 escaños, Chile Vamos y Demócratas 42, y Republicanos junto al Partido Social Cristiano y los Libertarios 42, lo que deja a la derecha en posición de paridad pero con ventaja en votación partidaria.

Aseguró también que la estructura de listas explica parte del resultado: mientras Republicanos “no se resta en casi ningún distrito”, Unidad por Chile compite con siete partidos dentro de una misma lista, lo que “impacta considerablemente” su rendimiento y fragmenta el voto progresista.

Navarrete sostuvo que la dispersión de la centroizquierda y la presencia de partidos fuera del pacto —como Humanistas y Regionalistas Verdes— podría privarlos de escaños en distritos donde necesitan “alcanzar el puntaje de corte”, generalmente entre 8% y 9%, para asegurar más de un diputado. Afirmó que incluso “uno o dos puntos” pueden definir un escaño en distritos grandes.

La proyección de StreamData contrasta con el análisis de LarrainVial, que prevé que las derechas podrían perder mayoría en el Senado; sin embargo, ambas coinciden en que el rendimiento de la derecha en la Cámara será decisivo para la correlación de fuerzas del próximo Congreso.