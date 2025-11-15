A una semana de las elecciones: las mentiras de los candidatos presidenciales

Chequeo previo a la elección

El artículo de El Mostrador advierte que, a una semana de las elecciones presidenciales chilenas, se recopiló un listado de declaraciones de candidatos que fueron consideradas falsas o engañosas por verificadores de datos.

Áreas de mayor distorsión

Las mentiras o medias verdades se concentraron en temas como empleo, seguridad ciudadana, previsión y gastos fiscales, según el análisis del equipo de verificación.

Importancia del contexto electoral

Se señala que, por la proximidad de la votación, los discursos se extreman y la necesidad de contrastar datos públicos se vuelve más urgente para el electorado.

Llamado a la ciudadanía

Los autores instan a los votantes a recurrir a fuentes verificadas, cuestionar afirmaciones espectaculares y no asumir acríticamente todo lo que aparece en campaña.