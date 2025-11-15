Publicidad

A una semana de las elecciones: las mentiras de los candidatos presidenciales

Paulina de Allende-Salazar
Paulina de Allende-Salazar
En esta edición de Punto por Punto, Paulina de Allende-Salazar te trae una nueva comprobación del discurso de los candidatos.

  • Chequeo previo a la elección
    El artículo de El Mostrador advierte que, a una semana de las elecciones presidenciales chilenas, se recopiló un listado de declaraciones de candidatos que fueron consideradas falsas o engañosas por verificadores de datos.

  • Áreas de mayor distorsión
    Las mentiras o medias verdades se concentraron en temas como empleo, seguridad ciudadana, previsión y gastos fiscales, según el análisis del equipo de verificación.

  • Importancia del contexto electoral
    Se señala que, por la proximidad de la votación, los discursos se extreman y la necesidad de contrastar datos públicos se vuelve más urgente para el electorado.

  • Llamado a la ciudadanía
    Los autores instan a los votantes a recurrir a fuentes verificadas, cuestionar afirmaciones espectaculares y no asumir acríticamente todo lo que aparece en campaña.

  • Formato de presentación
    La nota pertenece a la serie Punto por Punto de la Unidad de Investigación de El Mostrador, que se caracteriza por presentar infografías y análisis multimedia de hechos y dichos de la campaña.

Si quieres leer la nota completa sigue este link: A una semana de las elecciones: las mentiras de los candidatos presidenciales

