Vivanco acusa injusticia y “show” de la Fiscalía tras prisión preventiva en caso Muñeca Bielorrusa

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuestionó este sábado la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía que decretó prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados por cohecho, soborno y lavado de activos en el caso Muñeca bielorrusa.

En una declaración pública leída ante la prensa, Vivanco calificó de “inexplicable” que la jueza Michel Ibacache diera por acreditados delitos y la mencionara reiteradamente en la resolución, pese a que ella no participó de la audiencia. “Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza cuestionó por ocho jornadas”, afirmó.

La exministra reprochó que gran parte de la argumentación aludiera a hechos que se le atribuyen, “sin que yo haya estado presente, puesto que no fui formalizada y aún está pendiente una larga tramitación de la querella de capítulos”. En esa línea, sostuvo que se repite una “injusticia” similar a la que —aseguró— vivió durante su proceso de remoción del máximo tribunal: “Fui víctima de un procedimiento express, sin acceso a toda la prueba presentada”.

Vivanco anunció que evaluará acciones legales para evitar que se le “condene antes de ejercer una defensa en un juicio imparcial”. También confirmó que se está preparando para la etapa que viene, luego de que la Fiscalía presentara una querella de capítulos ante la Corte de Santiago, trámite que podría abrir la puerta a su futura formalización.

Consultada sobre los dichos de la jueza Ibacache —quien afirmó que los imputados “se han reído de un país”— Vivanco respondió: “Nadie se ha reído de todo el país. Si se alude a alguna fiesta o cumpleaños, todos hemos pasado un minuto agradable alguna vez. Tengo una larga trayectoria de seriedad en mi trabajo”.

Asimismo, acusó al Ministerio Público de buscar impacto mediático tras un periodo de cuestionamientos públicos. “Ha habido un gran show del Ministerio Público, casualmente después de una serie de problemas en otras causas. Creo que esta causa se apuró y se aceleró para dar un golpe de efecto”, señaló.

La causa —que investiga pagos de Belaz Movitec para influir fallos de la Corte Suprema— continuará su tramitación con un plazo de investigación de 90 días, mientras los tres imputados permanecen en prisión preventiva.