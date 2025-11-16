A horas del inicio en Chile: Servel informa que hay 11.208 mesas constituidas

A horas del inicio oficial de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile (a las 8:00 de la mañana de este domingo), el Servicio Electoral entregó un nuevo balance sobre el estado de constitución de las mesas receptoras de sufragios tanto en Chile como fuera del país.

Según informó la presidenta del Consejo Directivo del organismo, Pamela Figueroa, hasta las 18:00 horas de este sábado se registraban 11.208 mesas constituidas, lo que equivale al 27,4% del total habilitado para la jornada electoral.

El proceso avanza con mayor rapidez dentro del territorio nacional. “En Chile, de un total de 40.473 mesas, se han constituido 11.148, correspondientes al 27,54%”, detalló Figueroa. En el extranjero, donde la apertura depende de los distintos husos horarios, el ritmo ha sido más lento: de las 427 mesas habilitadas, solo 60 se encontraban constituidas, equivalentes al 14,05%.

La autoridad recordó que la apertura de mesas en Chile está programada para las 08:00 horas de este domingo 16 de noviembre, cuando se llevará a cabo la primera vuelta presidencial con ocho candidatos en competencia. En paralelo, se elegirán diputados en todo el país y senadores en siete regiones, marcando una de las jornadas electorales más relevantes del ciclo político.

Figueroa reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse antes de acudir a votar. Subrayó que cada elector puede revisar si está habilitado para sufragar, si fue designado vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, y la ubicación exacta de su local de votación. Esta información puede consultarse en el sitio web del Servel o a través de los teléfonos habilitados: 600 6000 166 para Chile y +56 2 2915 3265 para quienes se encuentren en el extranjero.