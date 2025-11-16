Artés condiciona a Jara: sólo la apoyará si “cambia su programa”

El candidato presidencial Eduardo Artés llegó este domingo al Santa María de Maipú para emitir su voto, instancia en la que condicionó un apoyo a Jeannette Jara si la abanderada oficialista avanza a segunda vuelta.

“El apoyo a Jeannette, de nuestra parte (…) va a ser muy simple, tiene que cambiar su programa”, afirmó, descartando respaldarla sin modificaciones sustanciales.

Según sostuvo, Jara debe reincorporar planteamientos que —a su juicio— abandonó: “En su primer programa planteaba la renacionalización del cobre, por ejemplo. Lo retiró. Póngalo de nuevo, libertad a los presos políticos, seguridad alimentaria y podemos conversar”.

Artés acusó que tanto el oficialismo como la derecha representan “más de lo mismo” y que “el mal menor puede transformarse en mal mayor”, reiterando que no entregará su apoyo “hasta que no esté dispuesta a cambiar algunas cosas”. Además, descartó formar parte de un eventual gobierno de Jara.