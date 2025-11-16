Chadwick y división en la derecha durante las elecciones: “Siempre se producen diferencias”

El exministro del Interior Andrés Chadwick fue consultado por las diferencias entre los tres candidatos presidenciales del sector, José Antonio Kast (Rep), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser (PNL), asegurando que la situación no reviste gravedad.

“Siempre en las campañas se producen diferencias, pero creo que si uno mira con perspectiva de tiempo, habiendo tres candidatos que representan a un mismo sector, creo que han sido menores los problemas que se han producido”, señaló.

Chadwick también enfatizó en el valor del proceso electoral y llamó a vivir la jornada con normalidad. “Es una tradición democrática de nuestro país y no vemos que exista alguna razón para que hoy día no tengamos de plena tranquilidad y unidad de todos los chilenos en cuanto a su democracia”, afirmó.

Chadwick llegó temprano a votar este domingo en el Colegio Huelén de Vitacura, destacando que hacerlo a primera hora le permite evitar “más gente, más tumulto, más filas”.