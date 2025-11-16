Evelyn Matthei reconoce derrota y llama a apoyar a José Antonio Kast en el balotaje

“Gracias por el honor de haber sido su candidata presidencial.Gracias a las chilenas y a los chilenos que me acompañaron con esperanza, con esfuerzo, con convicción. Hoy son otro de los llamados a avanzar en la carrera presidencial. A ellos los felicito”, con estas palabras la candidata de Chile Vamos, Democratas y Amarillos, Evelyn Matthei, reconoció la estrepitosa derrota al quedar en quinto lugar entre ocho candidatos y señaló que irá a saludar a José Antonio Kast por su triunfo.

En un escueto discurso tras los resultados de las elecciones presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció su derrota y agradeció a quienes la apoyaron durante su campaña y enfatizó la importancia de la unidad y la responsabilidad en el liderazgo nacional. Sin embargo, no abordó apoyos en segunda vuelta de forma explícita.

Agradeció a “las chilenas y chilenos que la acompañaron con esperanza, esfuerzo y convicción”, y a sus compañeros de ruta en la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, así como a nuevos aliados como Demócratas y Amarillos, quienes se unieron a su candidatura.

“Nuestra patria demanda responsabilidad democrática, soluciones reales para nuestros grandes problemas y capacidad de diálogo. Quiero también enviarle mi abrazo, felicitaciones y cariños a todos los candidatos y candidatas de nuestra coalición. Tengo la convicción de que cada uno de ellos continuará jugándosela para que Chile sea un país seguro y exitoso”, dijo.

Además, Matthei extendió su agradecimiento a colaboradores específicos, mencionando a figuras clave de su campaña, como Juan Sutil, Juan Antonio Coloma y Cecilia Morel, entre otros.

Finalmente, hizo un llamado a la preocupación nacional, instando a todos a trabajar juntos para que Chile pueda salir adelante. Su mensaje fue claro: la unidad y el compromiso son esenciales para enfrentar los desafíos que el país tiene por delante.