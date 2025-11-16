Kast adelanta: si no pasa a segunda vuelta, “será la última elección en la que participe”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó esta mañana al Colegio María Ana Mogas de Paine para emitir su voto en la mesa 65, donde aseguró estar “con el mejor de los ánimos, muy tranquilo” ante la primera elección presidencial con voto obligatorio.

Llamó a que la jornada transcurra con normalidad: “Mientras antes puedan ir a votar, mejor. Sean considerados con los vocales de mesa, que tienen que ser respetados por todos nosotros”.

Kast reiteró su diagnóstico sobre el clima social. “La ciudadanía espera unidad para enfrentar los problemas que aquejan a la ciudadanía. La mayoría de las personas les van a decir que tienen miedo con temas de droga, narcotráfico”, dijo, insistiendo en que la continuidad del oficialismo “no le hace bien al país” y afirmando que “el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada”.

Consultado por el escenario post electoral, Kast sostuvo que la derecha actuará cohesionada. “Lo que yo veo es que esa unidad se va a dar”, afirmó.

Y adelantó su propia decisión si no logra avanzar al balotaje: “Si yo no paso a segunda vuelta —que creo que va a ocurrir— yo en el acto siguiente le daría el apoyo al que sea una lista distinta a la lista del gobierno que define el país”.

Añadió además que “si no salgo para la segunda vuelta, será la última elección presidencial en la que participe”, precisando que continuará colaborando “en una segunda línea” y que la política “debe darle espacio a nuevos candidatos”.