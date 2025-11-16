Kast agradece apoyo de Matthei y propone trabajo “en unidad con los distintos equipos”

Sin grandes abrazos ni sonrisas fue el reconocimiento de Evelyn Matthei del triunfo del candidato de la derecha dura para el balotaje en las elecciones presidenciales, José Antonio Kast. La abanderada de Chile Vamos llegó al comando de los republicanos y le expresó su apoyo para la segunda vuelta.

En un breve discurso Kast agradeció a Evelyn Matthei por su apoyo y destacó la importancia de la unidad y la colaboración entre las distintas corrientes de la centro-derecha y la derecha para enfrentar los desafíos que Chile tiene por delante.

“Quiero agradecer a Evelyn Matthei por su valiosa contribución y apoyo en esta campaña. Su compromiso con Chile y su liderazgo han sido fundamentales para llegar hasta aquí”, afirmó Kast.

“Estamos ahora confiados también en los resultados parlamentarios, donde todos también han puesto la energía, la fuerza para generar ese parlamento que nos permita hacer cambios importantes. Estoy seguro de que trabajando en unidad con los distintos equipos, con las personas que nos ha tocado representar a las distintas corrientes de la centro-derecha, de la derecha, podemos recuperar y construir nuestra patria”, dijo Kast.

Este mensaje de agradecimiento y unidad resuena en un momento crucial para la política chilena, donde la colaboración y el diálogo serán esenciales para enfrentar los retos que se avecinan. Kast se comprometió a liderar un gobierno que escuche y represente a todos los chilenos, reafirmando su visión de un país seguro y próspero para todos.