Matthei le pega “palito” final a Kast: no van a pasar a segunda vuelta “personas sin experiencia”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acudió a votar al Instituto Profesional Duoc de Providencia, donde afirmó que el país llega a estas elecciones tras “años muy duros, estallidos, pandemia, dos intentos de constitución y un Gobierno que prometió cambiarlo todo pero no tenía la madurez ni el equipo para hacerlo”.

Sumó que “nunca habíamos visto estos hechos de violencia, descuartizamientos… la educación pública destruida”.

Matthei sostuvo que su campaña se ha enfocado en “los problemas de los chilenos y chilenas, las personas que quisieran salir a ver amigos o al cine y no se atreven por la delincuencia”. En ese marco, afirmó que llegará al balotaje porque presentó “planes claros sobre cómo se van a hacer las cosas” y remarcó que no pasarán a segunda vuelta “personas sin experiencia”, en alusión directa a José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

La candidata reiteró su mensaje de firmeza en seguridad: “El 11 de marzo en la noche voy a estar en la frontera con Fuerzas Armadas”. Agregó que espera “una jornada grata” y que durante la noche estarán “celebrando”.

Respecto a la unidad del sector, subrayó que “Chile es un solo equipo” y que su estilo siempre ha sido el de colaborar: “Cuando fui parlamentaria de oposición siempre colaboré con el gobierno de turno. Hemos tenido muchas fotos, pero no se reflejan en los problemas de la gente”. También comentó que “José Piñera no era cercano al presidente Piñera” y afirmó contar con “el apoyo de Cecilia Morel”.