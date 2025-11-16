Vodanovic descarta abandonar campaña de Jara tras grave lesión: “No me borren todavía”

Con muletas y reconociendo estar “un poquito bajoneado”, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, llegó a votar este domingo tras sufrir una rotura completa del tendón de la cadera mientras jugaba fútbol.

El edil explicó que la lesión, que presenta un desplazamiento de 3,8 centímetros y podría requerir cirugía, lo obligará a mantener reposo y a suspender temporalmente su actividad deportiva: “Solito, de malo nomás… caché al tiro que se me había roto algo”.

Pese a las dificultades para moverse, aseguró que podrá desplazarse con normalidad y descartó alejarse de la campaña de Jeannette Jara. “Ando un poquito cojo y lento, pero me puedo desplazar”, afirmó, aunque admitió que eventuales cortes de calle o aglomeraciones podrían dificultar su presencia en el comando. De todos modos, insistió: “No me borren de la nómina todavía… no tengo pensado pedir licencia ni dejar mis labores municipales”.

Vodanovic señaló que antes de decidir una eventual cirugía quiere escuchar “un par de opiniones más expertas” para evaluar si podrá recuperarse sin intervención. Subrayó además que su primera responsabilidad es con Maipú, pero que fuera de sus horarios laborales seguirá ejerciendo su rol ciudadano: “Es importante quién va a presidir Chile”.