Congreso en modo “Sin Filtros”: los cuatro panelistas que dan el salto a la política

La elección parlamentaria dejó uno de los fenómenos más llamativos de la jornada: la llegada a la Cámara de Diputados de cuatro panelistas del programa “Sin Filtros”, quienes trasladaron su presencia televisiva al terreno electoral.

Jaime Araya, Francisco “Pancho” Orrego, Pier Karlezi y Constanza Hube lograron un escaño, configurando lo que en redes ya se denomina la “Bancada Sin Filtros”. Aunque inicialmente se proyectó también el ingreso de Rodrigo Rettig, el movimiento de lista finalmente lo dejó fuera.

En el distrito 10, con un 55,35% de las mesas escrutadas, Francisco Orrego —candidato de Renovación Nacional— se ubicó como la segunda mayoría del territorio con 37.991 votos. Su resultado se inscribe en un escenario que incluyó a figuras como Jorge Alessandri, Irací Hassler y Emilia Schneider, quienes también aseguraron representación.

El distrito 11, por su parte, sumó otro nombre del panel. Constanza Hube, candidata de la UDI, obtuvo 45.151 votos y alcanzó la segunda mayoría del sector. En esa misma circunscripción, Rodrigo Rettig quedó fuera de la competencia pese a su visibilidad televisiva en los últimos años.

En paralelo, la irrupción de figuras asociadas al programa también podría alcanzar la Cámara Alta. Según los cómputos preliminares, Camila Flores y Rodolfo Carter figuran entre los eventuales senadores electos, lo que ampliaría la presencia del espacio televisivo en el Congreso.