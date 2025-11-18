Schubert (Rep) y propuesta de Kast de expulsar a migrantes con hijos chilenos: “No va a ser fácil”

El diputado republicano Stephan Schubert, reelecto por La Araucanía, abordó la propuesta de José Antonio Kast de expulsar a los migrantes que ingresaron de manera irregular, incluso en casos en que tienen hijos nacidos en Chile.

El parlamentario sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler que se trata de un reto significativo. “Efectivamente no va a ser fácil y de hecho tampoco ha sido fácil”, señaló al referirse a la viabilidad de ejecutar esa política en un eventual gobierno de Kast.

Schubert definió la migración como un asunto “muy sensible” y recordó que en distintos barrios se ha convertido en “un tema social”, aludiendo a situaciones de discriminación y a la formación de “ciertos guetos (…) con distintos efectos”. En ese marco, insistió en la necesidad de distinguir entre quienes tienen residencia regular y quienes no. “Si nosotros seguimos otorgando beneficios a estos extranjeros que ingresaron de manera irregular, que incluso están ocupando beneficios que no están disponibles para nuestros compatriotas, porque es el problema”, sostuvo.

Consultado por los casos de familias con hijos nacidos en Chile, afirmó que “si hay niños, porque los niños no están en la condición de irregularidad de sus padres (…) claramente esos niños tienen que irse con sus padres”. Añadió que, tal como planteó Kast, si los progenitores “deciden no llevarlo porque el niño no tiene una orden de expulsión, obviamente no se le puede expulsar”.

Respecto de las dificultades operativas para concretar expulsiones masivas, Schubert reconoció obstáculos diplomáticos y logísticos. “El punto es cómo hacerlo, cómo materializar esto, porque ahí está la dificultad. Primero, que Venezuela los reciba, segundo, que se pueda efectivamente lograr la salida de estas personas”. Aun así, defendió la necesidad de hacer cumplir la ley migratoria. “En Chile no podemos permitir (…) que en su casa, alguien que entra por la ventana no es bienvenido”, afirmó.