Chile Vamos ya definió equipo de coordinación que sumará a Kast: Cretton (UDI) y Pardo (RN)

Se concretó la primera reunión formal entre los presidentes de Chile Vamos y Arturo Squella, timonel del Partido Republicano, instancia en la que definieron la estructura operativa con la que enfrentarán la segunda vuelta presidencial.

A la cita asistieron Guillermo Ramírez por la UDI, Rodrigo Galilea por Renovación Nacional y Juan Manuel Santa Cruz por Evópoli, quienes acordaron que cada partido designará un encargado para coordinar de manera directa con el comando de José Antonio Kast.

Este miércoles, Squella dio a conocer los nombres que asumirán ese rol. Por la UDI estará Eduardo Cretton, diputado electo por La Araucanía; mientras que RN designó a Luis Pardo, quien obtuvo un escaño en Valparaíso.

La articulación con el Partido Republicano quedará en manos de Martín Arrau, jefe de campaña y uno de los asesores más cercanos del abanderado. Se trata del equipo que deberá aunar criterios y definir la estrategia territorial y programática durante las semanas previas al balotaje.

Tras la reunión con Squella, el senador Rodrigo Galilea señaló que “además de la declaración de total apoyo en esta segunda vuelta, naturalmente que tenemos que coordinarnos y cada partido va a poner un coordinador para todo lo operativo y territorial que es necesario en esta campaña. Es una campaña muy breve y por lo tanto, todo lo territorial es particularmente importante”. El énfasis de Chile Vamos está puesto en desplegar su estructura en terreno, considerada determinante para el rendimiento electoral de Kast.

En una línea similar, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, subrayó que Jeannette Jara no puede imponerse en diciembre y que su coalición ya trabaja sin matices junto al comando republicano. “Por eso el domingo en la noche anunciamos que apoyaríamos a José Antonio Kast y hoy estamos trabajando en conjunto, directamente con el presidente del Partido Republicano para coordinar el trabajo territorialmente y programáticamente”, afirmó.