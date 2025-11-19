Kast habla con Meloni sobre “tremendas oportunidades” para Chile e Italia si gana segunda vuelta

El candidato presidencial José Antonio Kast informó este miércoles que sostuvo una conversación con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la que abordaron “las tremendas oportunidades que Chile e Italia tendrían” en caso de que él triunfe en la segunda vuelta del 14 de diciembre frente a Jeannette Jara.

“Acabo de conversar con la Primera Ministra de Italia @GiorgiaMeloni con quien coincidimos en las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen para proyectar su excelente relación bilateral hacia el futuro”, publicó Kast en su cuenta de X.

Acabo de conversar con la Primera Ministra de Italia @GiorgiaMeloni con quien coincidimos en las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen para proyectar su excelente relación bilateral hacia el futuro. 🇨🇱🇮🇹 pic.twitter.com/ElHqIm8iTd — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 19, 2025

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra Boric, ya se reunió el pasado septiembre en Roma con Meloni para hablar sobre las políticas que la primera ministra está implementando en Italia.

“Hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverles seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, dijo en su momento el exdiputado.

Tanto Kast como Meloni participan con frecuencia en distintos foros internacionales de ultraderecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y habían mantenido reuniones en Roma antes de que Meloni llegase al poder en 2022.