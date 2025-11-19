Pese a confirmar apoyo “incondicional”, Kaiser no busca por ahora cupo en un gobierno de Kast
Johannes Kaiser aseguró que su respaldo a José Antonio Kast es “incondicional”, pero enfatizó que no están negociando ministerios ni integrando equipos de Gobierno. “El tema de Gobierno se va a ver en otro momento”, dijo el excandidato del Partido Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, salió a precisar el tipo de relación que mantendrá con José Antonio Kast durante la campaña de segunda vuelta.
A través de un video difundido en redes sociales, afirmó que su colectividad entregará un apoyo total al abanderado republicano, aunque sin abrir por ahora ningún tipo de negociación sobre eventuales cargos en un futuro gobierno.
“Quiero hacerles presente lo siguiente. Nuestro apoyo a la campaña de José Antonio Kast es incondicional, nosotros vamos a trabajar políticamente para que él salga presidente”, señaló.
Sin embargo, aclaró de inmediato que ese respaldo no implica conversaciones sobre integración programática o definiciones ministeriales. “Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipos de Gobierno ni mucho menos”, sostuvo.
En su declaración, Kaiser insistió en que el PNL no está buscando cupos ni condiciones para sumarse a un eventual gabinete. “El tema de Gobierno se va a ver en otro momento, no ahora. No tenemos ni estamos buscando ministerios en este momento, no estamos negociando sobre las líneas políticas, no estamos haciendo nada de eso para dejar a todo el mundo tranquilo”, afirmó, descartando presiones o acuerdos previos al balotaje.
El excandidato también advirtió que cualquier conversación distinta sería estrictamente personal y no representaría a su partido. “Cualquier persona que esté levantando algún tipo de negociación, lo estaría haciendo de manera individual y no a título del Partido Nacional Libertario, que como organización funciona institucionalmente”, señaló, marcando distancia de versiones que sugieren un entendimiento más profundo entre ambas candidaturas.
Negociaciones sobre eventual gobierno con republicanos? pic.twitter.com/vD6RLLUgIj
— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) November 19, 2025