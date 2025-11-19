“Tenemos el deber”: RN anuncia respaldo a la candidatura de José Antonio Kast

Renovación Nacional oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast durante un Consejo General Extraordinario, instancia en la que el partido resolvió orientar su despliegue institucional hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre.

La decisión incluye la activación de su red de militantes, dirigentes locales y autoridades electas, desde alcaldes hasta parlamentarios.

En la declaración emitida tras la votación, la colectividad explicó los fundamentos de su postura, centrada en su rechazo al rumbo del gobierno actual. “Renovación Nacional no puede permitir la continuidad del actual gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad”, señaló el texto aprobado por el consejo.

La directiva confirmó que toda la estructura territorial del partido quedará al servicio de la campaña. El llamado a la unidad abarca a sus bases y a cada nivel de representación.

“Tenemos el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile”, concluyó la declaración.