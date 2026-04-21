Productoras y cancelación de segunda etapa del GAM: “Sin infraestructura, no hay desarrollo posible”

La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) lamentó la suspensión de los contratos para la segunda etapa de construcción del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto que esta decisión tiene en el desarrollo cultural, económico y urbano de la ciudad”, indicó Agepec.

“El GAM es un espacio esperado por años: ubicado en el corazón de Santiago, es el centro cultural más importante de la región y está inserto en un barrio de alto valor turístico como Lastarria. Su ampliación no solo busca fortalecer la oferta cultural, sino también activar el entorno, aportar a la recuperación del centro y contribuir a mejores condiciones de seguridad a través de mayor circulación y vida urbana”, señaló el comunicado.

Agregó que “en un contexto donde es necesaria la reactivación y dinamización económica, resulta contradictorio que se detengan proyectos de esta envergadura, especialmente si no se exploran alternativas que permitan dar continuidad a una obra clave para el país”.

“La industria del entretenimiento y la cultura es una cadena productiva que moviliza empleo, turismo, comercio y servicios. Cada evento activa hoteles, transporte, gastronomía y economías locales, además de ser un motor relevante de la economía nocturna. Sin embargo, hoy operamos con una oferta limitada de espacios y con condiciones que muchas veces carecen de certeza”.

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Para la Asociación, “Chile no puede aspirar a consolidarse como un polo cultural y de grandes eventos si no resuelve este déficit estructural. La falta de infraestructura no solo restringe la llegada de espectáculos internacionales, sino que también limita el desarrollo de la escena local y el acceso de las audiencias”.

“Frente a este escenario, surge una pregunta necesaria: ¿por qué, en lugar de detener completamente este tipo de iniciativas, no se analizan fórmulas de colaboración público-privada que permitan viabilizar su desarrollo? Si existe claridad sobre la magnitud del impacto, también debiera existir apertura a nuevas soluciones”.

Finalmente, Agepec hizo un llamado a las autoridades “a priorizar e impulsar decididamente la infraestructura cultural y de eventos, entendiendo su impacto económico, social y urbano. Reactivar las ciudades, fortalecer el turismo y mejorar la seguridad requiere algo más que discurso: requiere inversión, planificación y voluntad”.

“Sin infraestructura, no hay desarrollo posible”, concluyó.