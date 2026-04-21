Presidente Kast conversó con Zelenski: fue invitado a Ucrania a conocer “lo que ahí se hace”

El Presidente José Antonio Kast sostuvo su primera conversación telefónica con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y posibles áreas de cooperación.

A través de sus redes sociales, Zelenski agradeció el respaldo chileno a la soberanía e integridad territorial de su país, destacando además la incorporación de Chile a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. “Contamos con la participación de Chile” en una próxima cumbre, señaló.

Durante el diálogo, ambos mandatarios analizaron opciones para profundizar los vínculos en sectores como la industria metalúrgica, la agricultura y la exploración minera. Asimismo, el líder ucraniano planteó la posibilidad de avanzar en acuerdos de seguridad de largo plazo, similares a los que su país ya mantiene con otras naciones.

En ese contexto, el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que Zelenski extendió una invitación formal al Mandatario chileno. “Hubo una invitación (…) es una invitación a conocer lo que ahí se hace”, explicó, apuntando al desarrollo de áreas como tecnología, agricultura y minería.

La autoridad agregó que, debido a las agendas de ambos gobiernos, la visita deberá evaluarse en el tiempo, aunque no descartó que pueda concretarse a futuro.

Desde el Ejecutivo también reiteraron su postura frente al conflicto, señalando que Chile mantiene una línea de apoyo a Ucrania y a la resolución de la guerra mediante instancias multilaterales, con el objetivo de restablecer las fronteras previas al conflicto.