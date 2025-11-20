Vitacura despide a trabajadores que tuvieron relaciones sexuales en dependencias municipales

Los dos funcionarios municipales de Vitacura que fueron sorprendidos teniendo relaciones sexuales al interior del Centro Cívico fueron finalmente desvinculados de sus cargos.

El episodio ocurrió en junio, en la oficina de Atención al Vecino, y quedó registrado por transeúntes que captaron las siluetas a través de una ventana, generando rápida viralización en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el diario La Tercera, el sumario administrativo determinó que ambos incurrieron en una “vulneración grave del principio de la probidad administrativa”. El proceso estableció que “los dos funcionarios mantuvieron relaciones sexuales el 25 de junio durante la jornada laboral extraordinaria en una oficina que no era la de ellos”, y que “los dos admitieron los hechos”.

Asimismo, el dictamen desestimó las apelaciones presentadas por los involucrados, dando por cerrada su continuidad laboral en el municipio. Entre funcionarios locales se conocía que ambos mantenían una relación sentimental y que contaban con calificaciones destacadas, antecedentes que, sin embargo, no influyeron en la decisión final.