Arremeter contra Kast y conseguir los votos de Parisi y Matthei: el plan de Jara para segunda vuelta

En el PC reconocen que la votación obtenida por Jeannette Jara en la primera vuelta fue “muy, muy baja”: el 26% estuvo lejos de lo esperado y terminó siendo incluso inferior a la aprobación del Presidente Boric. Ahora, el comando de campaña se concentra en perfilar al votante de Franco Parisi y afinar la estrategia para la segunda vuelta, que incluirá “desnudar” las debilidades de su rival, el republicano José Antonio Kast, en materia económica, en el voto femenino y en sus 16 años como diputado. También buscarán captar apoyos entre los simpatizantes del líder del PDG y entre la ex Concertación que se inclinó por Evelyn Matthei.

No obstante, evalúan que “el escenario de segunda vuelta está abierto”, porque –a su juicio– también hubo un debilitamiento de la derecha, dado que “el sector no obtuvo la votación que esperaba tener” y “se debilitó en esta pasada”. Esto, explican, porque la suma de la votación de la derecha llegó al 50,32%, una cifra menor a la que proyectaban.

En el bloque oficialista coinciden en que otras claves para derrotar al abanderado de las derechas, José Antonio Kast, estarán en “meter miedo” con las debilidades del republicano; destacar los logros como ministra del Trabajo; tomar las banderas de seguridad y de símbolos patrios; y buscar el voto de mujeres y jóvenes.

La reciente encuesta de la Universidad del Desarrollo no es vista como negativa para Jara, ya que parte con un 39%, aunque Kast aparece con un 61%. “Principalmente Parisi es el factor que se llevó los votos que Jara debe conquistar. Son votantes obligados que tienen una perspectiva exploratoria en términos electorales y que sienten descontento con la política. Este grupo antes le dio mayorías a la Lista del Pueblo y, ahora, busca soluciones inmediatas. Ese elector se gana con ideas programáticas que beneficien directamente a las personas y más o menos rápido, y con lenguaje sencillo y directo”, señala una fuente cercana al jarismo.

En el PC también hay críticas a la participación del Socialismo Democrático en la primera vuelta. “El Partido Comunista no la dejó sola, pero el resto del conglomerado no se vio haciendo campaña por ella, sino que privilegió hacer campaña por sus candidatos al Congreso”, explica un sector del PC, que evalúa que eso se hizo más evidente en las regiones de Arica, Antofagasta y Atacama, donde ganó Parisi. Otros consideran que el bloque sí hizo campaña por ella, pero que ahora deben reforzar el trabajo en los sectores del país donde el líder del PDG la hizo llegar en tercer lugar, como Ñuble y Biobío.

Las claves para “el milagro”

Según cuentan en el comando, el mensaje de Jara para la segunda vuelta se centrará en las críticas a Kast, la justicia y la seguridad. La combinación de su experiencia demostrada, su enfoque en los derechos de las mujeres y su compromiso con la seguridad son elementos clave para atraer a un espectro más amplio de votantes.

En esa línea, en los últimos días, tras la primera vuelta, Jara ha estado activa en medios de comunicación, participando en matinales para abordar temas de seguridad y economía, con el objetivo de poner el foco en las preocupaciones de la ciudadanía que necesita resolver en plazos breves.

Arremeter contra las debilidades de Kast

Jara debe enfatizar las falencias de Kast, incluyendo su historial legislativo. Se le acusa de no haber promovido leyes significativas durante sus 16 años como diputado. En sus intervenciones, la candidata oficialista ha señalado que “en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerda una sola ley o un acuerdo que haya sacado por el bien del país”.

La candidata buscará destacar que, en tres años como ministra, se recuperaron 580 mil puestos de trabajo, la informalidad disminuyó al 26%, y de 35 proyectos de ley presentados, 28 fueron aprobados. En contraste, Jara cuestionará que Kast, en 16 años, solo sacó adelante 19 leyes, seis de las cuales fueron para elegir monumentos. Algo que ya comenzó a mencionar en entrevistas radiales

Un punto central de su crítica a José Antonio Kast será a través de su asesor económico principal, Jorge Quiroz, quien –afirman– fue parte de la defensa en las colusiones de las farmacias y los pollos. Desde el comando cuentan que el énfasis de Jara es que la colusión afecta la competencia, daña a los consumidores y castiga a los empresarios honestos. La candidata hará hincapié en que su propuesta será apoyar mercados, pero mercados competitivos, ya que es lo que mejor aporta al crecimiento.

Buscar votos de Matthei y recordar el “maltrato” de bots

Entre las propuestas de Matthei, especialmente en temas de salud y derechos de las mujeres, están las áreas donde en el comando de Jara creen que pueden encontrar puntos de conexión con nuevos adherentes para el balotaje.

El comando quiere incorporar el énfasis oncológico diseñado por la candidata de Chile Vamos y destacar que es un plan de Matthei. Esto incluye la idea de una alerta sanitaria oncológica y la reducción en el costo de los medicamentos para el cáncer, a lo que se añade la entrega a domicilio. Esta prioridad a las enfermedades de la mujer y las crónicas que afectan a los adultos mayores tiene sentido para el equipo de Jara, ya que golpea a una vasta población.

Además, en el elenco de Jara creen que el “maltrato” que se le dio a la candidata de Chile Vamos y el “gesto obligado” de tener que apoyar a Kast obstaculizan que todo su voto se traspase al candidato de derecha.

“Si logra un acuerdo político con Parisi, y si Matthei y su gente logran ‘no acercarse’ a la campaña de Kast, Jara cree que el milagro es posible de ganar”, señala una fuente del oficialismo.

Los equipos programáticos dicen que una coincidencia con las propuestas de Parisi está en el “alivio al bolsillo”. Jara incorporará a sus programa rebajar el IVA a los medicamentos, lo que el comando considera “viable fiscalmente” y un importante activo de campaña, ya que el “gasto en medicamentos se ha disparado un 80% en 13 años”. En salud, también buscan convergencia en temas como listas de espera, digitalización sanitaria y modalidad de cobertura complementaria.

“Jara va a enfocarse en las preocupaciones de las mujeres, como la equidad salarial y la violencia de género. Promover políticas que beneficien a las mujeres trabajadoras y jefas de hogar es esencial para ganar su apoyo”, señala una fuente del PC.

La exministra de Boric también ha comenzado a abordar el tema de los salarios de los funcionarios de confianza, una de las banderas del líder del PDG. En una intervención en La Pintana, la abanderada oficialista afirmó que establecerá un tope de 5 millones de pesos brutos para esos sueldos, con el objetivo de contener el gasto público y promover la austeridad en los cargos políticos. En esa línea, sostuvo que quienes consideren necesario hacer excepciones a esta regla no deberían aspirar a ocupar responsabilidades en su Gobierno.

Tomar banderas de seguridad y símbolos patrios

Una medida específica de seguridad mencionada por Jara esta semana se relaciona con el combate a la corrupción y los delitos financieros y los vincula como una crítica directa contra Kast, argumentando que la colusión afecta la competencia, daña a los consumidores y frena la innovación.

La seguridad pública es un tema prioritario en su campaña. Jara debe presentar propuestas concretas que resalten su compromiso con la seguridad de los ciudadanos. En sus intervenciones, ha afirmado que “la corrupción va a ser perseguida” y que “os delitos económicos como la colusión van a ser perseguidos”.

También incorporar el tema de los símbolos patrios puede ayudar a conectar emocionalmente con los votantes, junto con soluciones a corto plazo para demandas de la gente. En esa línea, los delitos económicos, como la ley del levantamiento del secreto bancario, constituyen temas a los que Kast se opone.