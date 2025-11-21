Muñeca Bielorrusa: exdiputado Silber revela más contactos entre ministro Simpertigue e imputados

El exdiputado DC Gabriel Silber entregó una extensa declaración voluntaria ante el fiscal Marco Muñoz, en el marco de la trama bielorrusa, donde Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles están imputados por cohecho, soborno y lavado de activos.

Según fuentes conocedoras de la diligencia, quienes hablaron con el diario La Tercera, Silber detalló vínculos entre Lagos y el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, quien falló en favor del consorcio Belaz Movitec (CBM).

En su testimonio, Silber afirmó que Lagos, Vargas y Simpertigue realizaron un viaje conjunto a Italia y a distintos puertos del Mediterráneo en 2022, y recordó que en 2024 el magistrado volvió a viajar con Lagos.

También señaló que supo que Lagos prestó durante más de un año y medio un departamento en El Golf al hijastro del ministro, quien hoy está sumariado y enfrenta riesgo de acusación constitucional.

El exdiputado, que también representó a CBM y es imputado sin cargos formalizados, sostuvo que no gestionó aceleración de causas ni ofreció beneficios a integrantes del Poder Judicial.

Agregó que cortó su relación profesional con Lagos y Vargas en agosto, cuando cedió sus derechos sociales, que no mantenía amistad con ellos y que nunca vio a la exministra Ángela Vivanco en sus oficinas.

Silber relató que llegó al estudio invitado por Aldo Cornejo y que solo conocía a Gonzalo Migueles por visitas esporádicas.

La Fiscalía indaga si los pagos desde CBM a Vargas y Lagos —que según el Ministerio Público provendrían de fallos obtenidos mediante soborno— podrían alcanzar también a Silber. Los abogados de los imputados y el ministro Simpertigue declinaron comentar.