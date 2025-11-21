Por “inapropiadas”: Gobierno envía nota de protesta a EEUU por declaraciones de embajador

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que el Gobierno envió una nota de protesta a Estados Unidos a raíz de las declaraciones del nuevo embajador en Chile, Brandon Judd, quien afirmó que Washington trabajará con cualquier Presidente que elijan los chilenos, aunque con algunos gobiernos es “más fácil entenderse” por afinidad ideológica. A ello sumó críticas al Presidente Gabriel Boric por sus cuestionamientos al mandatario estadounidense Donald Trump.

El canciller explicó que esta mañana, siguiendo instrucciones del Presidente Boric, la Cancillería hizo entrega formal del documento al encargado de Negocios de Estados Unidos. “Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y desafortunadas”, señaló, recalcando que la postura del diplomático “representa una intervención en asuntos internos de nuestro país y así se lo hemos hecho ver a través de esta nota de protesta”.

Las palabras de Judd habían generado inquietud por su referencia directa al escenario electoral y por el contraste que estableció entre la candidatura del republicano José Antonio Kast, cuyo ideario consideró más cercano al de Trump, y la de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista. El embajador también sostuvo que las críticas que ha hecho Boric al expresidente estadounidense “no le molestan en lo más mínimo” a Trump, pero que otros sectores del gobierno norteamericano “toman nota de la retórica”, lo que —según dijo— podría incidir en negociaciones bilaterales.

Van Klaveren subrayó que el Gobierno lamenta el episodio por el valor que asigna a la relación bilateral. “Lamentamos mucho esta situación, porque vemos a Estados Unidos como un país amigo, y nos interesa mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y también de la dignidad nacional”, afirmó.