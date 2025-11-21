“Se me pasó la mano con los tragos”: asesor de Kast reconoce condena por conducir ebrio en 2014

Jorge Quiroz Castro, principal asesor económico de José Antonio Kast, reconoció haber sido condenado por conducir en estado de ebriedad en diciembre de 2014 en Zapallar. Entonces, mientras manejaba su Audi A6, Carabineros detectó “fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar”, y lo trasladaron al Hospital de La Ligua para un examen de alcoholemia que finalmente se negó a realizar.

Formalizado por el delito, la Fiscalía pidió 540 días de presidio, suspensión de su licencia por dos años, multa de 5 UTM y prohibición de ejercer cargos públicos. La condena definitiva fue más leve: pagó 2 UTM y mantuvo la suspensión de su licencia por más de dos años.

“Se me pasó la mano con los tragos. Fue en 2014, de ahí que no tomo ninguna gota de alcohol”, declaró Quiroz este viernes, confirmando la información difundida por The Clinic.

El caso se suma a otros cuestionamientos sobre su rol en la colusión de los pollos, que la candidata presidencial Jeannette Jara ha puesto en el centro del debate. Kast ha defendido a su asesor, pero ahora este episodio de 2014 vuelve a ponerlo en el foco político y mediático.