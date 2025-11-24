Familia Piñera-Morel se cuadra con Kast: “El adversario político es la candidata comunista”

En un gesto político de alto voltaje, José Antonio Kast llegó la tarde de este lunes hasta la casa de la familia Piñera-Morel para sostener una reunión que, según todos los involucrados, marcó el cierre definitivo de cualquier distancia entre el piñerismo y el candidato republicano.

Al término del encuentro, Cecilia Morel y sus hijos —Magdalena, Cristóbal y Sebastián— oficializaron su respaldo a Kast —que estuvo acompañado de su esposa, María Pía Adriasola— de cara al balotaje frente a la candidata oficialista Jeannette Jara (PC).

La escena fue cuidadosa, pero nítidamente política. Magdalena Piñera tomó la palabra y despejó cualquier ambigüedad: “No tenemos ninguna duda: el adversario político es la candidata comunista. El comunismo no ha traído ni progreso ni democracia en ninguno de los países en los que ha estado. Apoyamos a Kast por convicción y esperamos que gane”. Remarcó que, a su juicio, un eventual gobierno del republicano permitiría “más crecimiento, empleo, mejor calidad de la educación inicial y escolar, y mayor seguridad”.

Kast sobre Piñera: “Hoy día las personas extrañan mucho”

Kast, por su parte, agradeció el respaldo y subrayó el peso simbólico y político de la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera. “Es una vivencia más allá de lo político. Conocer su experiencia (de Cecilia Morel) acompañando a un presidente que hoy día las personas extrañan mucho es muy valioso. Pudimos tener diferencias, pero la historia va ubicando a quienes se jugaron por la patria, y no solo lo hizo el presidente (Piñera), sino también su familia”, afirmó.

El líder republicano destacó especialmente el “legado educacional” de Piñera, aludiendo a los liceos bicentenarios: “Es un tremendo legado. Lo que trasciende es la libertad que se les entrega a los niños para elegir su destino. También hablamos de primera infancia: ahí se forma el niño que después recibe todo el aporte en la educación básica y media”. Kast sostuvo que esa experiencia sería relevante en un eventual gobierno suyo.

Cecilia Morel también abordó de manera directa las tensiones del pasado con Kast.

“Han pasado siete años. Ha cambiado Chile y ha cambiado el mundo. Indudablemente hubo diferencias, sería extraño que no las hubiera. Pero la columna vertebral es lo importante: el modelo de país que queremos. Un Chile libre, seguro, con oportunidades reales”, señaló, consultada por los dichos del expresidente Piñera, quien en 2018 aseguró que Kast no era el camino. Recalcó que su familia no busca cargos ni compromisos políticos: “No queremos ningún puesto. Este no es ningún compromiso de otra naturaleza”.

El encuentro selló un acercamiento esperado, pero que hasta ahora no había sido explicitado con tal claridad. Para Kast, representa un espaldarazo simbólico clave; para la familia Piñera-Morel, que primero se cuadró con Evelyn Matthei, un gesto que reenmarca su rol en la derecha en un momento decisivo.