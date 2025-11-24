Javier Olivares, diputado PDG: no dice que apoya a Kast pero votó por Trump y es anticomunista

El diputado electo por el Partido de la Gente (PDG) en el Distrito 6, Javier Olivares, afirmó que su partido reúne a personas “lejos de los extremos”, distantes de la izquierda y la derecha y críticas de los políticos tradicionales. Sin embargo, y pese a no decirlo textualmente, deslizó la idea de que en el balotaje se va a decantar por el republicano José Antonio Kast.

“Ahí está el votante que sacó a Franco Parisi como la tercera fuerza nacional”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Durante la entrevista, el periodista —que reside en Estados Unidos— fue consultado por la gorra con el lema Make America Great Again. “No me siento trumpista, pero voté por Donald Trump”, dijo.

Argumentó que lo hizo porque “no me gustan los demócratas” y sostuvo: “Ha sido un tremendo presidente, ha hecho las cosas muy bien, han funcionado muy bien (…) había que ponerle coto a la inmigración ilegal”.

Críticas a Jara

Olivares profundizó en su visión sobre Jeannette Jara: “No tengo una buena percepción de ella (…) Su trabajo habla por ella”.

Cuestionó las 40 horas y el alza del sueldo mínimo porque, a su juicio, no han sido positivas para la economía. También desestimó la reforma a las pensiones: “Se podrían haber hecho muchas mejores cosas. Este gobierno no lo ha hecho bien”.

Añadió que la candidata oficialista “miente constantemente” y aseguró que votar por ella implica optar por una coalición asociada al comunismo. “Evidente, eso es evidente. Por supuesto que Jara es comunista, ella representa los valores del comunismo”, afirmó.

“Yo no quisiera ver convertido a mi país en comunista, yo no quisiera ver a mi país en manos del comunismo”.

El diputado electo enfatizó que sus opiniones provienen de su experiencia como periodista: “He estado en países comunistas, me han deportado de países comunistas, sé lo que es vivir en un país comunista”.

En esa línea, defendió que su postura refleja una advertencia y no un alineamiento automático con José Antonio Kast, en momentos en que el PDG enfrenta tensiones internas respecto al rol que tendrá en la segunda vuelta.