Kaiser arremete contra el PDG: no puedes poner a Jiles con Olivares y suponer que “va a funcionar”

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó la viabilidad del Partido de la Gente y afirmó que la convivencia interna será compleja debido a la heterogeneidad de sus integrantes.

En conversación con Radio Infinita sostuvo que el PDG “no es un partido ideológico” y que, al enfrentar votaciones legislativas, “los proyectos de ley tienen un alma política”, lo que obliga a tomar posiciones definidas.

Kaiser apuntó que las bancadas necesitan actuar alineadas y que incluso la abstención supone una decisión colectiva, algo que —en su opinión— el PDG no está en condiciones de sostener. “Un partido que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta”, comentó.

El dirigente agregó que las tensiones internas podrían intensificarse por la diversidad de perfiles entre sus parlamentarios recién electos. “Tú no puedes poner a Pamela Jiles, con toda su historia política, y por lo demás me cae muy bien, con el señor Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar”, señaló, marcando distancia con la conducción política del PDG.