Kast no confirma participación en programa de Don Francisco y obliga a su cancelación
José Antonio Kast no confirmó su presencia en Las Caras de La Moneda, lo que llevó a Canal 13 a cancelar el estelar. El canal afirmó que “un candidato declinó la invitación” y que no es posible realizar el ciclo con solo una candidatura.
El clásico estelar “Las Caras de La Moneda”, conducido por Don Francisco y transmitido desde 2009 en cada elección presidencial, no tendrá edición en 2025: Canal 13 informó que el programa no podrá concretarse porque José Antonio Kast declinó participar.
“Los capítulos proyectados (…) no podrán concretarse debido a que un candidato declinó la invitación”, señaló la estación a The Clinic, explicando que, tratándose de un formato basado en la presencia de ambos aspirantes a La Moneda, no es viable emitirlo solo con Jeannette Jara, quien sí había confirmado asistencia.
La señal comenzó los sondeos con los comandos el 30 de septiembre, pero la confirmación de Kast nunca llegó. La situación contrasta con su participación en 2021, cuando asistió al espacio junto a su esposa, María Paz Adriasola, y a ocho de sus nueve hijos, quienes lo sorprendieron interpretando la canción “Siempre Así”, una escena que marcó ese ciclo del estelar.
En esta campaña, Kast ya había optado por ausentarse de varios programas televisivos previos a la primera vuelta, incluyendo entrevistas en TVN y espacios de Mega, privilegiando actividades regionales.
Tras pasar al balotaje del 14 de diciembre, el republicano redujo aún más su participación en debates y solo confirmó su presencia en los organizados por Archi y Anatel. Jara, en tanto, ha intentado capitalizar su ausencia, emplazándolo a participar en todos los debates televisivos.