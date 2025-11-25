Diputado Jorge Guzmán tras apoyo de Evópoli a Kast: “No significa cheque en blanco” en el Congreso

El diputado de Evópoli por la región del Maule, Jorge Guzmán, recientemente reelecto, analizó el escenario político tras las elecciones presidenciales y parlamentarias, marcadas por una redistribución del poder en la centroderecha, donde Chile Vamos perdió hegemonía y donde republicanos y libertarios lograron un ascenso significativo.

Consultado por el apoyo de la colectividad a José Antonio Kast en la carrera presidencial, Guzmán sostuvo que aquello se limita al plano electoral y no condiciona su comportamiento legislativo: “Nosotros estamos entregando el apoyo a José Antonio Kast para la elección presidencial, pero efectivamente nos podemos encontrar en una elección o una votación en el Congreso donde nuestras banderas querramos defenderlas y las vamos a defender con total autonomía”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Añadió que “eso no significa que nosotros vamos a poner un cheque en blanco al futuro gobierno y vamos a votar todo a favor”.

El parlamentario explicó que actuarán con independencia cuando estimen que una propuesta no favorece al país: “Si nosotros vemos que hay puntos que son críticos, puntos que creemos que no le hacen bien a Chile, que afectan el desarrollo del país, vamos a levantar nuestras banderas como las hemos levantado siempre. Eso significa ser responsable con lo que creemos y con lo que pensamos y con lo que representamos, que eso es Evópoli en la práctica”.

Afirmó que, desde su perspectiva, “es irresponsable de cualquier sector político entregar cheque en blanco”, insistiendo en que su bancada debe mantener “autonomía, independencia y representar lo que creemos”.

Guzmán subrayó la defensa de principios liberales como uno de los ejes de esa actuación parlamentaria: “Primero, nosotros somos un partido liberal, por tanto, nuestra ala liberal tiene que estar debidamente representada”.

Indicó que no están dispuestos a apoyar retrocesos en materias que, a su juicio, ya están resueltas como país: “No estamos de acuerdo con retrocesos en materias, por ejemplo, que ya hemos avanzado como país, y tú rápidamente vas a ver ciertas conclusiones: matrimonio igualitario, etcétera. Aborto en tres causales”. Consultado sobre si tales retrocesos podrían ocurrir bajo un eventual gobierno de Kast, respondió: “Yo entiendo que no, y espero que así sea”.