“Evelyn para rato”: Matthei reaparece tras derrota electoral pero no aclara rol en campaña de Kast

Tras nueve días sin apariciones públicas, Evelyn Matthei reapareció este miércoles con un video en sus plataformas digitales, al ritmo de Stronger de Kelly Clarkson y con un tono distendido que contrasta con la jornada electoral que la dejó fuera de competencia el 16 de noviembre.

Ese día, la entonces abanderada de Chile Vamos se presentó en la sede del Partido Republicano para confirmar su apoyo a José Antonio Kast rumbo al balotaje del 14 de diciembre. Minutos después, al abandonar el lugar, protagonizó un episodio que marcó su última imagen pública: mientras los medios le consultaban por su estado de ánimo tras quedar quinta —por detrás de Jeannette Jara, Kast, Franco Parisi y Johannes Kaiser— levantó su dedo del medio desde el interior de su vehículo.

En el registro publicado hoy, Matthei señaló que “se acabó la campaña y la vida sigue”, y afirmó haber recibido “muchos, muchos whatsapp, flores, libros, chocolate, he recibido de todo”.

Añadió que “he querido hacer este video para agradecerles a todos, los quiero mucho”, y sostuvo que tiene “muchos planes” que dará a conocer más adelante. En el texto que acompañó la publicación, escribió: “La vida sigue, y yo también (…) tranquilos, que queda Evelyn para rato”.

Pese al tono de gratitud y la sugerencia de nuevos proyectos personales o políticos, Matthei no aclaró la interrogante que se instaló desde la noche de su derrota: si tendrá un rol activo en la campaña de Kast o si, por el contrario, optará por mantenerse al margen mientras son sus equipos los que ya colaboran con el comando republicano.

La exalcaldesa tampoco hizo referencia al gesto de la noche del 16 ni a la tensión que marcó los últimos tramos de su disputa con Kast y Kaiser, que terminó con un respaldo explícito pero sin compromisos visibles sobre su participación futura. Con este mensaje, la figura de Matthei vuelve al debate en medio de una segunda vuelta marcada por la incertidumbre sobre el alineamiento de las fuerzas de derecha y su eventual protagonismo en lo que reste de campaña.