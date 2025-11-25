Publicidad
Histórico: llega el primer carro bomba a la comuna de Juan Fernández

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El arribo del vehículo, construido especialmente para las condiciones extremas del archipiélago, marca un cambio para una comunidad que enfrentaba incendios solo con organización vecinal y sin un cuerpo de Bomberos en la isla.

La comuna de Juan Fernández recibió su primer carro bomba tras una operación coordinada entre la Armada y el municipio, financiado por el Gobierno Regional. El alcalde Pablo Manríquez subrayó que antes las emergencias se enfrentaban solo con apoyo vecinal. El vehículo, un Mercedes-Benz Unimog U 5000 diseñado para terrenos extremos, fue desarrollado durante más de tres años y equipado para operar en condiciones exigentes. Su llegada marca un avance decisivo en la preparación ante incendios en un territorio aislado y ecológicamente frágil.
La comuna de Juan Fernández vivió este viernes un hito largamente esperado con el desembarco del primer carro bomba destinado a enfrentar emergencias por incendios en el archipiélago.

La barcaza Chacabuco arribó a la rampa fiscal con el vehículo, en una operación realizada sin contratiempos gracias al trabajo coordinado entre la Armada y el municipio.

El equipo fue financiado con recursos del Gobierno Regional de Valparaíso y representa un salto crucial para un territorio que es Reserva de la Biósfera y que posee una de las tasas de endemismo más altas del planeta por metro cuadrado, lo que vuelve especialmente sensible cualquier amenaza sobre su ecosistema y sobre la comunidad que habita en su interior. Hasta ahora, las emergencias se abordaban únicamente mediante la cooperación de los vecinos, quienes acudían con palas, mangueras, baldes y extintores cada vez que sonaba la alarma.

El alcalde Pablo Manríquez resumió esa realidad y la relevancia del nuevo vehículo al señalar: “Este vehículo representa un avance enorme para nuestra comunidad, que hasta hoy enfrentaba incendios solo con la organización de los vecinos. Aquí no contamos con bomberos: cada familia aporta con mangueras, baldes, grifos y extintores para contener las emergencias. Por eso, este nuevo carro es una prioridad que trabajamos junto al Concejo Municipal para dar más seguridad a nuestros vecinos y vecinas”.

El proyecto, que estuvo en desarrollo durante más de tres años, se adjudicó a comienzos de 2024 y fue ejecutado por Kaufmann. Su gerente de camiones, Carlos Neibirt, destacó la especificidad técnica del modelo entregado: “Este proyecto para Bomberos en la Isla de Juan Fernández es muy especial para nosotros. Después de más de tres años de trabajo, finalmente fue licitado y adjudicado a comienzos de este año y hoy podemos decir con orgullo que hemos entregado un vehículo diseñado específicamente para la necesidad única de la isla, un Mercedes-Benz Unimog U 5000. Es un camión extraordinario, equipado con un motor OM924 de 4,8 litros, preparado para enfrentar cualquier terreno”. Sobre sus capacidades, agregó: “Su capacidad excepcional llega hasta un 100%, y su diseño incorpora ejes pórticos, lo que le otorga gran altura libre al suelo y un centro de gravedad muy bajo”.

El Unimog U 5000 está equipado con un motor diésel de cuatro cilindros que entrega 160 kW (218 CV) y 810 Nm de par, además de una caja automatizada de ocho velocidades con reductora para uso todoterreno. Su tracción 4×4, ejes portal, diferenciales bloqueables y chasis reforzado lo convierten en una plataforma apta para operar en zonas pedregosas, pendientes, sectores remotos y condiciones climáticas exigentes. El equipamiento incluye compartimentos laterales para materiales auxiliares, un armario trasero para la bomba y la manguera de primeros auxilios, asientos con cinturón, camilla, escotilla de techo y escalera, entre otros elementos esenciales para la atención de emergencias.

La llegada del carro bomba abre una nueva etapa para un territorio históricamente aislado, donde la prevención y el combate del fuego dependen de condiciones extremas y de un ecosistema altamente vulnerable. Con este vehículo, Juan Fernández inicia un proceso de mayor preparación frente a situaciones que en el pasado podían volverse catastróficas en cuestión de minutos, fortaleciendo la seguridad de la comunidad y la protección de uno de los espacios naturales más singulares del mundo.

