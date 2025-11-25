Histórico: llega el primer carro bomba a la comuna de Juan Fernández

La comuna de Juan Fernández vivió este viernes un hito largamente esperado con el desembarco del primer carro bomba destinado a enfrentar emergencias por incendios en el archipiélago.

La barcaza Chacabuco arribó a la rampa fiscal con el vehículo, en una operación realizada sin contratiempos gracias al trabajo coordinado entre la Armada y el municipio.

El equipo fue financiado con recursos del Gobierno Regional de Valparaíso y representa un salto crucial para un territorio que es Reserva de la Biósfera y que posee una de las tasas de endemismo más altas del planeta por metro cuadrado, lo que vuelve especialmente sensible cualquier amenaza sobre su ecosistema y sobre la comunidad que habita en su interior. Hasta ahora, las emergencias se abordaban únicamente mediante la cooperación de los vecinos, quienes acudían con palas, mangueras, baldes y extintores cada vez que sonaba la alarma.

El alcalde Pablo Manríquez resumió esa realidad y la relevancia del nuevo vehículo al señalar: “Este vehículo representa un avance enorme para nuestra comunidad, que hasta hoy enfrentaba incendios solo con la organización de los vecinos. Aquí no contamos con bomberos: cada familia aporta con mangueras, baldes, grifos y extintores para contener las emergencias. Por eso, este nuevo carro es una prioridad que trabajamos junto al Concejo Municipal para dar más seguridad a nuestros vecinos y vecinas”.

El proyecto, que estuvo en desarrollo durante más de tres años, se adjudicó a comienzos de 2024 y fue ejecutado por Kaufmann. Su gerente de camiones, Carlos Neibirt, destacó la especificidad técnica del modelo entregado: “Este proyecto para Bomberos en la Isla de Juan Fernández es muy especial para nosotros. Después de más de tres años de trabajo, finalmente fue licitado y adjudicado a comienzos de este año y hoy podemos decir con orgullo que hemos entregado un vehículo diseñado específicamente para la necesidad única de la isla, un Mercedes-Benz Unimog U 5000. Es un camión extraordinario, equipado con un motor OM924 de 4,8 litros, preparado para enfrentar cualquier terreno”. Sobre sus capacidades, agregó: “Su capacidad excepcional llega hasta un 100%, y su diseño incorpora ejes pórticos, lo que le otorga gran altura libre al suelo y un centro de gravedad muy bajo”.

El Unimog U 5000 está equipado con un motor diésel de cuatro cilindros que entrega 160 kW (218 CV) y 810 Nm de par, además de una caja automatizada de ocho velocidades con reductora para uso todoterreno. Su tracción 4×4, ejes portal, diferenciales bloqueables y chasis reforzado lo convierten en una plataforma apta para operar en zonas pedregosas, pendientes, sectores remotos y condiciones climáticas exigentes. El equipamiento incluye compartimentos laterales para materiales auxiliares, un armario trasero para la bomba y la manguera de primeros auxilios, asientos con cinturón, camilla, escotilla de techo y escalera, entre otros elementos esenciales para la atención de emergencias.

La llegada del carro bomba abre una nueva etapa para un territorio históricamente aislado, donde la prevención y el combate del fuego dependen de condiciones extremas y de un ecosistema altamente vulnerable. Con este vehículo, Juan Fernández inicia un proceso de mayor preparación frente a situaciones que en el pasado podían volverse catastróficas en cuestión de minutos, fortaleciendo la seguridad de la comunidad y la protección de uno de los espacios naturales más singulares del mundo.