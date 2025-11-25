Muñeca Bielorrusa: Valencia dice que “ameritan ser investigados” envíos de dinero a Araya y Walker

La trama Muñeca Bielorrusa sumó un nuevo flanco político y judicial luego de que se conociera que dos parlamentarios recibieron transferencias desde Sergio Yáber, conservador de Puente Alto investigado por lavado de activos en la causa que tiene en prisión preventiva a los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y a Gonzalo Migueles.

Según reveló Ciper, el diputado republicano Cristián Araya habría recibido $1,7 millones desde Yáber, mientras que el senador de Demócratas, Matías Walker, obtuvo un depósito de $1,6 millones el 28 de mayo de 2024, información publicada por Reportea. Walker reconoció la transferencia, pero sostuvo que el dinero no tuvo influencia en su labor parlamentaria.

Ante estos antecedentes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que ambas situaciones “ameritan ser investigadas”. En conversación con radio Pauta explicó: “Amerita que se realice una indagatoria particular. Es decir, que no se consideren como circunstancias irrelevantes, sino que deban ser esclarecidas. Y sobre el particular, efectivamente, es nuestra opinión que deberían realizarse diligencias para esclarecerlo, en ambos casos”.

Valencia precisó que existen varias alternativas procesales: abrir una arista independiente, incorporar los hechos a la investigación principal o “que se separe una investigación, pero quede a cargo de una o de las mismas fiscales” que hoy lideran la causa.

El jefe del Ministerio Público adelantó que durante esta jornada definirán el camino a seguir frente a las transferencias vinculadas a Araya y Walker. “Vamos a tomar una decisión sobre lo particular respecto a qué es lo que va a pasar en estas dos situaciones”, afirmó, en medio de una causa que ya destapó una red de pagos, georreferenciaciones y presuntos sobornos que habrían beneficiado fallos a favor del consorcio bielorruso-chileno Belaz Movitec y que continúa provocando repercusiones en el sistema político.