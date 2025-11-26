CDE amplía querella por caso Muñeca Bielorrusa contra Ángela Vivanco

El caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, el que fue revelado por El Mostrador y que ha tensionado al sistema judicial y político, sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de ampliar su querella penal contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La determinación fue comunicada por el presidente del organismo, Raúl Letelier, luego de una reunión en La Moneda en la que participaron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

Letelier explicó que la ampliación busca reforzar la intervención del CDE en el proceso, asegurando una participación activa en las indagatorias. “El Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la exministra Ángela Vivanco y esperamos también ser parte importante de las investigaciones desarrolladas en ese ámbito para poder perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que puedan haber intervenido en estos tipos de hechos”, señaló.

En paralelo, destacó que el funcionamiento de las instituciones exige que este tipo de casos avance con rigor, hasta alcanzar condenas cuando corresponda. Subrayó que los procedimientos asociados a las querellas por capítulos suelen requerir un tratamiento más detallado debido a su complejidad, aunque expresó confianza en que las audiencias se concreten en el corto plazo.

Respaldo del Gobierno

El Gobierno respaldó la decisión del CDE. El ministro del Interior sostuvo que la defensa de la probidad es una obligación del Estado e insistió en que ninguna conducta eventualmente ilícita puede quedar sin escrutinio.

“Cuando la probidad se ve amenazada, el Estado debe responder con toda la fuerza de las instituciones”, afirmó Elizalde. Recalcó que toda conducta que pueda constituir delito debe investigarse con el “máximo rigor” y que las sanciones deben aplicarse con severidad si se acreditan responsabilidades.

El secretario de Estado también señaló que el caso involucra recursos públicos, recordando que el perjuicio afecta al patrimonio de Codelco y, en consecuencia, al de los chilenos. Desde su perspectiva, la democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con firmeza y transparencia. Además, valoró las medidas adoptadas por el Poder Judicial, entre ellas la apertura de procesos disciplinarios y la eventual destitución de magistrados vinculados a hechos que pudieran comprometer la integridad del sistema.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó la necesidad de que la investigación avance sin omitir ninguna arista. A su juicio, el país requiere claridad sobre lo ocurrido y debe conocer si existen o no responsables penales. Señaló que las indagatorias deben ser exhaustivas y rigurosas para dar certezas a la ciudadanía.

Elizalde y Gajardo coincidieron en que no hay margen para dudas en causas que involucran probidad pública. Mientras tanto, el CDE se prepara para sostener un rol más activo en las próximas etapas del proceso penal, buscando contribuir al esclarecimiento definitivo de los hechos investigados.