“¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?”: Parisi critica a Kast por ausencias televisivas

Las definiciones de campaña para el balotaje volvieron a tensionar el despliegue mediático de José Antonio Kast. Esta vez, el episodio se gatilló en torno al programa Bad Boys, espacio asociado al excandidato Franco Parisi y que suele atraer a audiencias digitales masivas.

La producción había extendido invitaciones a ambos aspirantes a La Moneda, pero solo recibió una respuesta afirmativa: la de la candidata oficialista, Jeannette Jara. La negativa de Kast terminó por desactivar la idea de realizar una emisión exclusiva con ella.

Según explicó el jefe de campaña de Parisi, Giancarlo Barbagelata, el programa buscaba reunir a ambos candidatos para contrastar sus propuestas en igualdad de condiciones. “Se les dio la invitación cariñosa y amable”, dijo, pero detalló que durante la jornada recibieron la confirmación de que el republicano no se presentaría.

Frente a ello, el equipo optó por no seguir adelante con un formato unilateral. “La idea no es dar solo una oportunidad”, señaló, descartando la alternativa de entrevistarlos por separado.

La decisión del comando republicano, según han dicho públicamente, responde a una estrategia centrada en actividades territoriales. Kast ha confirmado únicamente su participación en los debates de Anatel y Archi, así como en foros organizados por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa, pero ha dejado fuera otras entrevistas de alta visibilidad televisiva.

La ausencia en esos espacios generó una reacción directa de parte de Parisi. Durante la última emisión de Bad Boys, el excandidato criticó la negativa del republicano a asistir al programa Las caras de La Moneda, conducido por Don Francisco.

“Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además es cordial, es un caballero”, sostuvo, cuestionando la decisión del abanderado.

El episodio se suma a las discusiones sobre el tono y la estrategia de ambos comandos durante la recta final de la campaña, donde las presencias —y ausencias— en medios se han convertido en un factor de disputa.