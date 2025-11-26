Tohá sobre apoyo de Frei a Kast: “El impacto es anímico”

La excandidata Carolina Tohá calificó como un golpe “anímico” el apoyo que le otorgó el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al candidato republicano José Antonio Kast, quienes posaron juntos en una fotografía y se reunieron en la casa del militante de la Democracia Cristiana.

La exministra del Interior calificó que la situación representa la “pulverización de una identidad histórica”.

Cabe recordar que Frei Ruiz-Tagle en el 2009 presentó su segunda candidatura presidencial por la Concertación y en su cierre de campaña hizo un llamado a que lo apoyaran las personas que votaron nulo, en blanco, por Jorge Arrate (Pacto Juntos Podemos Más, que incluía al PC) y por Marco Enríquez-Ominami (Nueva Mayoría para Chile). En esa misma instancia, lo acompañaban personajes políticos como Carolina Tohá, Claudio Orrego, Ximena Rincón, entre otros.

“El impacto es anímico, es un golpe (…) Refleja la pulverización de una identidad histórica”, manifestó. Además, la decisión de Frei a Tohá le causa asombro, indicó que “jamás habría imaginado que las distancias que tiene con el PC son mayores que las que puede tener con José Antonio Kast y el Partido Republicano. Me parece realmente sorprendente”.

Si bien no le impresiona el acercamiento de Frei a la derecha debido a sus diferencias con el Partido Comunista, sí le extraña el apoyo a Kast. Ante esta repentina decisión del expresidente, Tohá reflexionó que “el centro político, como lo conocíamos antes, ya no existe. En el electorado ya no existe, en el mundo político sí, aun cuando han cambiado de domicilio político algunos de ellos”.

Profundizó en que “lo que era ese voto de centro, hoy es un voto independiente, que en cada elección decide”.

Por lo mismo, Tohá, quien respaldó a la candidata Jeannette Jara, afirmó que esta situación no cambia el escenario electoral y no cree que tenga consecuencias reales para la candidata. De esta manera, indicó que el desafío de este escenario no es responder a estas situaciones, sino hacer un llamado al electorado independiente.